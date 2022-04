Le ultimissime sulla probabili formazioni di Spezia-Lazio

Il posticipo del sabato di Serie A è la gara tra Spezia e Lazio al Picco.

In casa ligure, ancora non convocato Nzola, dopo la vicenda dell’orecchino e di una lite in settimana con un compagno in allenamento. Dovrebbe essere Hristov a sostituire lo squalificato Erlic al centro della difesa. In attacco Manaj unico terminale offensivo.

In casa Lazio, solito 4-3-3 per Sarri. Acerbi titolare in difesa dopo le polemiche con il Milan. In difesa, Patric favorito su Luiz Felipe per affiancare il difensore italiano, mentre a sinistra Marusic dovrebbe spuntarla su Radu. Unico assente Pedro, fermo per il problema a un polpaccio. Attacco quindi con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Queste le probabili formazioni:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Bastoni; Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.