Le ultimissime sulla probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Alle 18, festa scudetto al Maradona per il Napoli, che ospita una Fiorentina comunque affamata di punti. Sarà partita vera al Maradona chiaramente, anche se non sono esclusi diversi cambi, in particolare per i campani.

Spalletti dovrebbe schierare dall’inizio in difesa Ostigard e Bereszynski a sinistra, Demme regista e Raspadori sulla destra del tridente con Osimhen e Kvara.

In casa Fiorentina, out Cabral, Chance per Jovic dal primo minuto. Dietro torna Milenkovic al posto dello squalificato Quarta, in mezzo si rivede Amrabat guarito dal colpo che lo ha messo fuori contro la Salernitana.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Bereszynski ; Anguissa, Demme, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Sottil; Jovic.

Allenatore: Italiano.

