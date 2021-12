Le ultimissime sulla probabili formazioni di Lazio-Udinese

La Lazio cerca il riscatto dopo l’umiliazione di Napoli. L’Udinese prova a trovare continuità nella zona medio bassa di classifica.

In casa biancoceleste, squalificato Luiz Felipe per il giallo rimediato a Napoli (era diffidato), Sarri riproporrà Patric ma questa volta da centrale, con il rientro dal 1′ sull’esterno di uno tra Lazzari e Marusic (guarito dal Covid). Leiva potrebbe concedere a Cataldi un turno di riposo.

In casa friulana, Pereyra, finito in ospedale per accertamenti dopo il colpo subìto alla clavicola durante la gara contro il Genoa, difficilmente recupererà. Possibile che Gotti lanci uno tra Samardzic e Pussetto per avere un peso offensivo più marcato alle spalle di Beto.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.Sarri.