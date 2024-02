Le ultimissime sulla probabili formazioni di Juventus-Udinese

Alle 20,45, domani, si chiude la 24a giornata di Serie A con la gara tra Juventus e Udinese.

Per la Juventus, in difesa dovrebbe tornare titolare Alex Sandro, vista l’assenza di Danilo per squalifica. Il brasiliano completerà il reparto con Gatti e Bremer. Centrocampo praticamente tipo. In attacco c’è emergenza. Vlahovic non parteciperà alla sfida: non andrà nemmeno in panchina. Al posto del serbo giocherà Milik e uno tra Chiesa e Yildiz con il primo favorito.

In casa Udinese, si va verso un 3-5-1-1. Out Pereyra per squalifica, Thauvin supporterà Lucca in attacco. Cioffi deve sciogliere gli ultimi due dubbi, che riguardano gli esterni. A sinistra il ballottaggio è tra Kamara e Zemura. A destra in tre si giocano la maglia da titolare: Ebosele, Ehizibue e Ferreira.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. All. Allegri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

Foto: twitter Juve