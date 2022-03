Le ultimissime sulla probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Atalanta

L’Atalanta, vittoriosa a Bergamo 3-2, cerca la qualificazione ai quarti di Europa League, cercando di fare risultato in Germania con il Bayer Leverkusen.

Emergenza in casa tedesca, nell’ultimo turno di campionato la stella Wirtz, mattatore dei primi venti minuti dell’andata, si è infortunato gravemente al ginocchio nell’ultimo turno di campionato e ha già finito la sua stagione. Oltre a lui non ci sarà il cannoniere Schick e Soane deve anche rinunciare al terzino destro Frimpong. Senza tre titolari le scelte sono quasi obbligate soprattutto in attacco dove Alario sarà ancora il centravanti e sarà sostenuto dalle ali Adli e Diaby e da Palacios che per l’occasione sarà avanzato sulla linea dei trequartisti.

In casa Atalanta, out ancora una volta Zapata e con Miranchuk non in perfette condizioni, il russo continua ad allenarsi a parte, sarà Muriel a partire titolare sperando di replicare la splendida prestazione della gara di andata. Alle sue spalle probabile conferma di Malinovskyi e Koopmeineirs, il resto dell’undici dovrebbe essere deciso. Davanti a Musso spazio al terzetto Toloi, Demiral, Djimsiti.

Queste le probabili formazioni:

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Diaby, Palacios, Adli; Alario. All. Seoane.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.

Foto: Twitter Atalanta