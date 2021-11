Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Roma

A Marassi domani sera Genoa e Roma chiuderanno la domenica di questa 13a giornata di Serie A 2021-22.

E’ la prima sulla panchina rossoblù per Shevchenko, l’ucraino dovrà fare a meno di Criscito e Caicedo. Dovrebbe essere 3-5-2 lo schema adottato con Sirigu in porta e Biraschi, Vasquez e Masiello davanti a lui. A centrocampo Behrami, Toure e Sturaro si giocano una maglia da titolare al fianco di Badelj e Rovella, sulle corsie dovrebbero agire Ghiglione e Cambiaso. In attacco non c’è Destro, Pandev potrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Bianchi o Ekuban.

Mourinho ha out in difesa Smalling, Vina e Calafiori. Nel primo pomeriggio sono arrivate le positività al Covid-19 di Cristante e Villar. Il tecnico portoghese non ha specificato se adotterà una difesa a tre o a quattro. In caso di difesa a tre, davanti a Rui Patricio ci saranno Kumbulla, Mancini e Ibanez. Veretout e Darboe in mediana, mentre Karsdorp ed El Shaarawy agiranno sugli esterni. Pellegrini è vantaggio su Mkhitaryan e Shomurodov per spalleggiare Zaniolo alle spalle di Abraham.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: