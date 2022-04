Le ultime su Locatelli: previste circa tre settimane di stop

Uscito per infortunio poco dopo la mezz’ora del match tra la sua Juventus e l’Inter, Manuel Locatelli ha accusato problemi alla testa (a seguito di uno scontro in avvio con Lautaro Martinez, a seguito del quale ha continuato a giocare con una vistosa fascia attorno alla fronte) e al collaterale. Massimiliano Allegri ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del volitivo centrocampista: “Ha la testa rotta, ma quello non fa niente. Ha avuto un problema al ginocchio, niente di grave, dovrebbe essere uno stiramentino al collaterale, lo stop potrebbe essere di una ventina di giorni“.

Foto: Twitter Juventus