Le ultime Roma, tra esterno offensivo e difensore centrale

27/08/2026 | 23:25:27

La Roma vuole chiudere gli ultimi colpi senza frenesia. Partiamo dal difensore centrale: su Morato il Nottingham Forest per ora non apre al presto con diritto e per questo motivo Ziolkowski (destinato al Monza) è stato momentaneamente bloccato. Non c’è alcun tipo di riscontro su un interesse per Kehrer del Monaco. Il discorso sull’esterno offensivo è molto semplice: fino a quando la Roma avrà una speranza di poter strappare Gittens in prestito al Chelsea non mollerà la presa, non è semplice ma ci sono ancora speranze e ci sono stati ulteriori dialoghi in giornata con l’agente. Ovviamente Fofana resta nel radar: la Roma conosce la cifra (30 più 5) e il desiderio del classe 2005, ma sa che esistono potenziali altri candidati per la necessità dell’Olympique Lione di cedere. L’accordo con il suo entourage esiste da tempo, basterebbe spingere un pulsante ma evidentemente la Roma intende ancora riflettere fino a quando ci sarà un margine di manovra per Gittens.

Foto: Instagram Lione