Malick Fofana, le conferme dalla Francia e l’attesa della Roma

25/08/2026 | 23:59:32

Malick Fofana e la Roma: in giornata sono arrivate autorevoli conferma dalla Francia di un accordo tra il club e gli agenti, come raccontato a partire dal 14 agosto e ribadito pochi giorni fa. La Roma aveva acceso i fari e non li ha spenti. A noi non risulta che la cessione dipenda dalla qualificazione o meno dell’Olympique Lione in Champions League (domani ritorno contro il Fenerbahce) perché i francesi avevano aperto a prescindere e hanno bisogno di realizzare una cessione. Ma certamente conviene aspettare senza correre troppo. La Roma conosce anche il prezzo del cartellino (base 30 milioni più bonus) e aspetta. Dopo aver fatto, come già raccontato, un altro e forse ultimo tentativo per Gittens del Chelsea.

Foto: sito Ligue1