Le squadre di Premier scrivono al Governo: “Test per aprire gli stadi”

Secondo quanto riportato dall’Ansa, le squadre di Premier League hanno chiesto al governo di compiere dei test per aprire gli stadi a più di mille persone (il limite previsto attualmente dal protocollo nazionale). Alla base della richiesta, la constatazione che “mille sostenitori non forniscono alcuna opportunità di testare e valutare adeguatamente le misure progettate per massimizzare la sicurezza dei tifosi stessi”. Ogni partita porterebbe perdite economiche per i club, costretti a predisporre le misure precauzionali a tutela degli spettatori. È stato calcolato che ogni mese di calcio senza spettatori costa a tutto il movimento inglese – non solo la Premier – oltre 120 milioni di euro.

Nelle scorse settimane il governo britannico sembrava disposto a dare il via libera a una graduale apertura degli impianti dopo il primo ottobre. Ma alla luce degli ultimi dati, che indicano un aumento dei contagi, c’è stata una frenata.

Foto: Twitter Premier