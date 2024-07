Le squadre di club con più gol all’Europeo: Inter seconda

Terminati i quarti di finale si è delineato il tabellone delle quattro Nazionali che inseguiranno il trono d’Europa: Inghilterra-Olanda e Francia-Spagna. Nonostante la manifestazione non sia finita è possibile comunque fare dei bilanci e riportare qualche statistica. In quest’ottica andiamo a vedere le squadre di club con il numero maggiore di gol agli Europei: solamente un top club tedesco ha fatto meglio dell’Inter, che ha aumentato il proprio bottino grazie al gol di De Vrij di ieri sera. Diverse invece le squadre appaiate a 3 reti. Di seguito la classifica:

Manchester United 3 gol (Bruno Fernandes, McTominay, Eriksen)

Bayer Leverkusen 3 gol ( 2 Wirtz, Schick)

Barcellona 3 gol (Gundogan, Ferran Torres, Lewandowski)

Bologna 3 gol (Aebischer, Freuler, Ndoye)

Liverpool 3 gol ( 3 Gakpo)

Lipsia 3 gol ( 2 Dani Olmo, Baumgartner)

Arsenal 3 gol (2 Havertz, Saka)

Manchester City 3 gol (De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri)

Slavia Praga 4 gol (3 Schranz, Provod)

Real Madrid 5 gol (2 Bellingham, Carvajal, Modric, Guler)

Bayern Monaco 5 gol (3 Musiala, 2 Kane)

Inter 5 gol ( Barella, Bastoni, Calhanoglu, De Vrij, Arnautovic)

Borussia Dortmund 6 gol (2 Malen, 2 Fullkrug, Can, Sabitzer)

Non entra per poco il Cagliari in questa speciale graduatoria avendo come marcatore il solo Razvan Marin (Romania), autore di due reti.

Foto: instagram Calhanoglu