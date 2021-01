Le scuse di Prandelli: «Mi scuso con i tifosi. Ora testa alta e lavoriamo in silenzio”

Un 6-0 difficilmente è spiegabile, se non attraverso delle scuse. Cesare Prandelli ha infatti chiesto scusa dopo la brutta prestazione dei suoi ragazzi oggi. Ecco le parole del tecnico dei viola: “Oggi vincono la tecnica, i tempi di gioco. Ma i primi gol li abbiamo presi avendo noi la palla. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto pochi contrasti, abbiamo perso 6-0 con nessun ammonito e questo mi fa riflettere. Abbiamo avuto una reazione, potevamo pareggiare. Però è difficile commentarla. Abbiamo subito 6 tiri in porta, 6 gol, tutti imparabili, quindi diventa clamorosamente difficile. Chiedo scusa ai nostri tifosi, non mi era capitato, ma nella vita purtroppo capita. Ora dobbiamo tirare su la testa, lavorare e stare zitti».

Dopo qualche momento di riflessione il tecnico continua: “Se sono arrabbiato o deluso? Quando stai perdendo di brutto una reazione fisica, caratteriale ci deve essere. L’abbiamo avuta all’inizio, avremmo potuto accorciare, ma pian piano soprattutto nel primo tempo abbiamo concesso troppo. Loro sui tempi e sulla tecnica sono bravissimi, però noi siamo mancati sotto questo punto di vista. L’emblema della partita è il terzo gol, Insigne non può uscire in mezzo a cinque, è impossibile. Paradossalmente, nella partita ho visto delle cose buone. Però bisogna rimarcare il fatto che le squadre in quella zona di classifica non possono pensare solo a costruire e trovare soluzioni nella fase offensiva».

Foto: Twitter Fiorentina