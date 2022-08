Le scuse di Berardi: “Toccate le cose a me più care. Non ho avuto un comportamento adeguato”

Dopo il brutto gesto che ha caratterizzato il post partita di Modena–Sassuolo, Domenico Berardi si è scusato con il tifoso che ha inseguito dopo essere stato insultato: “Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dallo stadio dopo la partita contro il Modena. Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perchè sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la mia famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profondo. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversari“, scrive il giocatore sul proprio profilo Instagram.

Foto: Berardi Instagram