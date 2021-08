Le prime parole di Zappacosta dopo il ritorno all’Atalanta: “E’ speciale essere qui. Grazie per la fiducia e per la stima”

Davide Zappacosta è di nuovo un calciatore dell’Atalanta, nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Ecco le sue prime parole su Twitter: “Bergamo! Mi hai visto crescere come uomo e calciatore: ritornare qui è davvero speciale. Grazie per la fiducia e la stima: fino all’ultima goccia di sudore per questa maglia e per questa città. Come uomo e come calciatore. #ForzaAtalanta”.

Foto. Twitter personale Zappacosta