Le prime parole di Yaremchuk al Benfica: “Qui per vincere dei titoli, il mio lavoro è fare molti gol”

Roman Yaremchuk, attaccante ucraino, ha parlato così dopo la firma e la presentazione al Benfica: “Il mio lavoro è segnare, e sono venuto qui per fare molti gol. L’ho fatto in passato, e lavorerò per continuare a farlo. Ho una grande responsabilità nei confronti del Benfica, del suo presidente e dei suoi tifosi. Ho scelto questo club perché voglio vincere dei titoli”, le sue parole riportate da Record.