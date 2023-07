Le prime parole di Messi all’Inter Miami: “Sono qui per aiutare il club a vincere, come ho sempre fatto nella mia carriera”

È cominciata ufficialmente la nuova avventura di Lionel Messi all’Inter Miami, presentato al DRV PNK Stadium insieme a Sergi Busquets. Le prime parole del fuoriclasse argentino “da americano”: “Sono molto felice ed emozionato di stare qui – le prime parole del campione argentino – non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi e giocare. Sono qui per aiutare il club a vincere, come ho sempre fatto nella mia carriera”. La presentazione-show -“The Unveil” così si chiamava- sarebbe dovuta avvenire alle 20.30 del fuso orario di Miami del 16 luglio, le 02.30 di questa mattina per l’Italia, ma è stata posticipato di un’ora a causa della fitta pioggia che batteva sul DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, dove è andato in scena. Messi è stato accolto sul palco dai tre proprietari del club: Jose e Jorge Mas, e David Beckham. Quindi ha rivolto quelle parole al pubblico e ha mostrato la sua ’10’ alle migliaia di tifosi che hanno assiepato lo stadio. Infine sono partiti i fuochi d’artificio. Il fuoriclasse di Rosario ha firmato di contratto di due anni, fino al 2025, e percepirà tra i 50 milioni e i 60 milioni a stagione, come rivelato dalla proprietà.

Foto: Pagina Facebook Inter Miami FC