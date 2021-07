Le prime parole di Donnarumma al PSG: “Qui per provare a vincere. Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita”

Ecco le prime parole di Gianluigi Donnarumma al PSG, riportate dal sito ufficiale del club:

Gianluigi, sei un giocatore del PSG, che estate è per te?

“Vivo tante emozioni, tra la vittoria all’Euro e il mio arrivo oggi. Io sono qui, sono molto felice di far parte di questo grande club e sono qui per provare a vincere. È un grande club, con una grande storia e sono felice di poterne far parte”.

Come affronterai questa nuova sfida?

“Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita, sono cresciuto molto a Milano e ora mi sento pronto per questa nuova avventura qui. Il Parigi è uno dei migliori club al mondo, quindi sono orgoglioso di essere qui e spero di poter fare grandi cose qui”.

Foto: Twitter PSG