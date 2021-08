Le prime parole di Demiral all’Atalanta: “Gasperini è un grande allenatore. Con lui chance importante”

Merih Demiral, nuovo difensore dell’Atalanta, ha parlato così per la prima volta ai canali ufficiali del club nerazzurro: “La nuova stagione? Il campionato italiano è difficile e lungo, ma questa squadra ha una mentalità forte.

Sono molto felice, vengo in una grande squadra con grandi tifosi, per me è una nuova opportunità molto importante. Sono giovane ma con una certa esperienza, Gasperini è una grande figura: di lui ho sempre sentito che gli allenamenti sono duri, è un grande allenatore e con lui ho una grande chance. La Champions? L’Atalanta ci gioca da tre anni, è importante anche questo”.