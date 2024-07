Le prime parole di Dahl: “Sono in un top club europeo. Mi sento fortunato”

Samuel Dahl, annunciato oggi come nuovo giocatore della Roma ha parlato al canale Youtube della società.

Queste le sue parole: “Le prime impressioni, sono felicissimo di essere qui. Ci tengo a ringraziare i proprietari della Roma e il club per questa opportunità. Mi sento molto fortunato”.

Hai detto che la Roma è un club unico. Cosa ti aspetti da questa esperienza? “Mi aspetto molto sinceramente, so che è una società che ha tanta voglia di vincere, naturalmente vorrei giocare più partite possibili, voglio aiutare la squadra il più possibile e vincere”.

Cosa conoscevi della Roma? “La Roma è uno dei più grandi club in Europa, con una grande storia, ottimi giocatore e un bravo allenatore. È una società fantastica di cui ho sentito parlare solo bene”.

Quali sono le tue caratteristiche tecniche? “Sono piccolo, veloce e bravo con il pallone tra i piedi, è quello che voglio far vedere qui a Roma. Voglio giocare con la squadra e mostrare le mie qualità”.

De Rossi è stata una leggenda di questo club, come lo immagini come allenatore?

“È una vera leggenda qui, l’ho visto tante volte in tv. Credo che sarà un ottimo stratega, immagino giochi un bel calcio, un calcio tattico con movimenti e geometrie. Comunque un calcio votato all’attacco”.

Hai scelto il numero 26, perché? “Avevo il 26 al Djurgarden, quindi è stata una scelta sentimentale”.

Un messaggio per i tifosi? “Forza Roma”.

Foto: sito Roma