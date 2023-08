Le prime parole di Carlos Augusto all’Inter: “Felice di essere in una grande squadra. Dimostrerò il mio valore”

Prime parole di Carlos Augusto da interista. Il giocatore, prelevato dal Monza, ha così parlato ai canali ufficiali fell’Inter: “Sono molto felice, è una grande squadre. Sono contento di giocare a San Siro, non vedo l’ora di aiutare i miei compagni. Non c’è nulla da dire, voglio dimostrare il mio valore in campo”.