Le prime parole di Carletto: “Felice di tornare in Premier, grazie per la fiducia”

Ecco le prime parole di Carlo Ancelotti dopo il comunicato ufficiale: “Entusiasta di annunciare il mio approdo all’Everton. Sono felice di tornare in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per la fiducia”. Al via la nuova avventura, sulla panchina del Chelsea l’ultima esperienza di Ancelotti in Premier.

Foto: sito ufficiale Everton