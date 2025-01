Le prime parole di Candé: “Venezia e il Penzo mi hanno lasciato senza parole”

Qui di seguito le prime parole da calciatore del Venezia di Fali Candé, nuovo innesto difensivo per la squadra di Di Francesco.

“Sono davvero entusiasta di essere qui e di iniziare questa nuova avventura in un club così importante. Sono determinato a dare il massimo e, insieme ai miei compagni di squadra, a raggiungere l’obiettivo di mantenere il Venezia in Serie A anche nella prossima stagione.

Ho avuto l’opportunità di visitare rapidamente la città e lo Stadio Penzo: entrambi mi hanno lasciato senza parole, sono meravigliosi e davvero straordinari.

Un caloroso saluto ai tifosi arancioneroverdi: continuate a credere in noi, perché faremo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo.”



Foto: Instagram Venezia