Le prime parole di Benkovic a Udine: “Felice di essere qui. Voglio trovare continuità”

Filip Benkovic, è da poco un nuovo giocatore dell’Udinese (qui per leggere la sua scheda). Il classe 1997 croato, che ha rescisso con il Leicester, ha voluto salutare i tifosi bianconeri con un post sul suo profilo Instagram.

“Grato e felice per un nuovo inizio. Non posso cambiare il passato ma sono concentrato su quello che il futuro può portare, continuando a lavorare duramente senza mai mollare. Sono entusiasta di far parte di questo club. Forza Udinese.”

Il giocatore viene da quasi due anni di inattività, visto che l’ultima gara giocata è stata nel 2020, poi non ha praticamente mai trovato spazio, anche nei vari prestiti. A Udine vuole ritrovare continuità. Intanto non è stato convocato per la partita di stasera con la Juventus, in quanto fuori condizione.