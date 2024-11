Le prime parole di Amorim da Red Devil: “Vogliamo fare qualcosa di speciale”

Appena arrivato in Inghilterra, il nuovo allenatore dello United Ruben Amorim ha potuto fare una visita guidata al museo del club e all’Old Trafford, esperienza che consiglia a tutti i giocatori dei Red Devils.

“Quando vieni qui, è così diverso. Vedi i trofei, capisci la storia e l’importanza del club: quando i giocatori vengono qui, dovrebbero fare questa esperienza, penso sia molto importante ”.

L’ex Sporting parla poi delle sue ambizioni: “Vogliamo fare qualcosa di speciale in questo club. Se devo dire la cosa che conta di più, è il carattere. Il modo in cui combattiamo, il modo in cui giochiamo, dobbiamo avere un’identità forte “.

Foto: Instagram United