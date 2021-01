Le prime parole di Aké alla Juve: “Felice di essere in questo mitico club. Sarò sempre un tifoso del Marsiglia”

Ecco le parole da giocatore della Juventus di Marley Aké, giocatore arrivato dal Marsiglia: “Sono molto felice di essere in questo mitico club che è la Juventus, non vedo l’ora di lavorare duro e di dare tutto per questa maglia. Contemporaneamente lascio il Marsiglia, ringrazio tutte le persone formidabili che ho incontrato lì. Ho lasciato la mia famiglia per andare lì, ma non pensavo che ne avrei trovata un’altra. Grazie per i vostri incoraggiamenti, sarò sempre un vostro tifoso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marley Aké (@marley.ake)

Foto: Instagram personale Aké