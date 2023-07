Le prime parole all’Inter Miami di Busquets: “Ero rimasto impressionato l’anno scorso, voglio raggiungere il successo a cui aspira il club”

Serata di presentazioni per l’Inter Miami. Andata in corso nella notte tra il 16 e il 17 luglio, una fitta pioggia battente non ha potuto distogliere oltre un migliaio di tifosi dal presentarsi al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale e acclamare gioiosamente all’ingaggio di due campioni del calibro di Lionel Messi e Sergio Busquets. Inevitabilmente la scena se l’è presa quasi tutta l’asso argentino, soprattutto quando ha mostrato la casacca col 10 sulle spalle, ma c’é grande trepidazione anche per quello che potrà fare il campione catalano, suo compagno in tante battaglie ai tempi del Barcellona, che invece indosserà la numero 5. Queste le parole di Busquets per i canali ufficiali del club: “Questa è un’opportunità speciale ed entusiasmante di cui sono molto entusiasta. Non vedo l’ora di questo prossimo passo nella mia carriera. Sono rimasto impressionato dal club quando sono arrivato con il Barcellona l’anno scorso e ora sono felice e pronto a rappresentarlo io stesso, non vedo l’ora di contribuire a raggiungere il successo a cui aspira“.

Foto: Pagina Facebook Inter Miami