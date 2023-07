Le prime parole al PSG di Asensio: “L’obiettivo è vincere ogni trofeo possibile. Sono certo che ce la faremo”

Marco Asensio, nuovo attaccante del Paris Saint-Germain, ha rilasciato ai canali ufficiali del club le prime parole da Rouge-et-Bleu:“Sono molto felice di essere qui, di essere in questo grande club. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, vedere il centro di allenamento e incontrare i tifosi. Non vedo l’ora che inizi la stagione. Il Paris è un grande club, un grande progetto, un progetto attraente e ambizioso. E questo corrisponde a ciò di cui avevo bisogno: un cambiamento di ambiente, ma comunque con un progetto ambizioso. È quello che volevo e penso che sia il posto ideale per me giocare, divertirmi e vincere tanti trofei. Ho parlato con alcuni compagni di squadra per farmi descrivere il club, l’atmosfera, i tifosi. Hanno detto tante cose positive sui tifosi ed è anche uno dei motivi per cui ho fatto questa scelta. La Ligue 1 è un campionato competitivo con molta intensità fisica, ma anche molti giocatori di talento. Tutti sanno che i giocatori francesi hanno molto talento. Sono un giocatore a cui piace andare avanti, a cui piace avere la palla, fare assist e segnare gol. Per quanto riguarda i miei punti di forza, penso al mio tiro e alla mia visione. Gli obiettivi collettivi sono vincere ogni trofeo possibile. Questa è una grande squadra, un grande club. Sono già venuto qui per giocare e ho visto i grandi tifosi, l’atmosfera fantastica nello stadio. Penso che sia fondamentale avere quel legame tra i tifosi e la squadra. Da un punto di vista personale, è una nuova sfida, un nuovo campionato. Ho molta determinazione e ambizione. E ora non vedo l’ora di scoprire tutto questo e spero che vada bene”. Quindi un messaggio diretto ai tifosi: “Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain. Non vedo l’ora di scoprire la città, di incontrarvi tutti e di imparare il francese. Darò tutto per il club. Sono certo che possiamo vincere trofei”.

Foto: Sito PSG