Le preferenze di Van Dijk per l’Olanda? A Van Gaal non interessano: “Decido io”

Questo è stato l’incipit della polemica, ovvero le sibilline dichiarazioni di Virgil Van Dijk in merito alla sua Nazionale, quella olandese: “Finora ci siamo allenati bene, abbiamo lavorato parecchio sulla tattica. Se mi piace il nostro sistema di gioco? Beh, io preferisco comunque il 4-3-3, ma non sono io il tecnico. E il nostro CT ha una sua opinione molto forte al riguardo”. Chiamato in causa, il Commissario Tecnico Louis Van Gaal ha risposto in maniera netta: “Lo so che Virgil preferisce il 4-3-3, l’ha sempre detto pubblicamente. Ne abbiamo già parlato quando sono tornato qui. Le tattiche sono decise dall’allenatore“.

Foto: sito Olanda