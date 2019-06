Le Parisien: primo contatto Bartomeu-PSG per Neymar

Dalla Francia arrivano novità su quello che sarà il tormentone dell’estate: il ritorno di Neymar al Barcellona. Secondo Le Parisien, infatti, c’è stato il primo contatto tra il presidente dei blaugrana Bartomeu ed il Paris Saint-Germain. Si tratta della prima, concreta mossa da parte del club catalano per preparare il rientro del brasiliano in Spagna. Nessuna offerta concreta da parte del Barcellona, solo un “sondaggio” per capire come i campioni di Francia risponderebbero a questo approccio. E la risposta non poteva che essere negativa. Ma i campioni di Spagna manterranno i contatti con il Psg in attesa che lo stesso Neymar esca allo scoperto per comunicare la sua volontà, cosa che non avverrà prima della fine della Coppa America che il brasiliano sta giocando con la Seleçao. La chiave potrebbe essere Coutinho: l’ex Liverpool, dopo una stagione con il Barcellona da dimenticare, sta dimostrando le sue qualità in Coppa America, e per questo potrebbe essere inserito nell’operazione. Il tutto con l’obiettivo di abbassare l’enorme cifra che il Barcellona dovrebbe sborsare, visto che i catalani sono impegnati dal punto di vista economico e non solo anche sul fronte Griezmann

Foto AS