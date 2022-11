Le Parisien: Benzema salterà il Mondiale. Gli esami non lasciano speranze al Pallone d’Oro

Nel pomeriggio, la Francia ha temuto per le condizioni di Karim Benzema, dopo che il Pallone d’Oro si era fermato in allenamento. L’attaccante del Real Madrid oggi si era aggregato al gruppo, dopo aver smaltito degli infortuni, che ne avevano condizionato la prima parte di stagione. L’Equipe aveva espresso dei dubbi sulla condizione del giocatore, ma pochi minuti fa, Le Parisien ha titolato con Benzema che salterà il Mondiale per uno strappo muscolare alla coscia destra.

Problemi enormi per Deschamps, quindi, che avrà però tempo entro lunedì per convocare un sostituto. La Francia esordirà martedì contro l’Australia.

Foto: twitter Euro 2020