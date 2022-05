Le Parisien: Benzema accusato da un politico di terrorismo

Karim Benzema non smette di far parlare di sé dentro e fuori dal campo. L’attaccante francese secondo quanto riporta le Parisien è stato accusato da un politico francese, di terrorismo con un post risalente a novembre 2020, che recita quanto segue: “Interessante scoprire che Benzema abbia frequentato l’Imam Nourdine Mamoune, appena indagato nell’ambito di un’operazione per l’omicidio di Samuel Paty. Spero che i tribunali indaghino sui finanziamenti delle moschee di Bron”

Oltre a questo, risulta esserci un altro post risalente al mese successivo, e recita quanto segue: “Penso che Benzema voglia mandarci un messaggio”, sotto una foto di Benzema che esultava con le dita verso il cielo accusandolo di appartenere allo stato islamico.

FOTO: Benzema-Twitter-Francia-1-