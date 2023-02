Le panchine di Ascoli, Benevento e Brescia: il riepilogo della giornata

Due esoneri in Serie B dopo l’ultimo turno di campionato (Ascoli e Benevento), un altro annunciato ma non formalizzato (Brescia): panchine sempre più roventi. L’Ascoli ha ormai deciso di affidarsi a Roberto Breda: nelle prossime ore dovrebbe essere formalizzato l’accordo con l’ex Reggina, dopo varie consultazioni con altri tecnici. Non ci sono stati accordi con Diego Lopez, mai in pole Di Biagio, aspettiamo l’intesa definitiva con Breda. Il Brescia sta inseguendo da ieri Serse Cosmi, prima scelta, ma non ci sono accordo perché l’allenatore ha un anno e mezzo di contratto con il Rijeka e ha chiesto una buonuscita oppure un contributo di Cellino. Situazione bloccata, nel pomeriggio un sito di Brescia ha dato Zenga come alternativa, vedremo. Cellino è imprevedibile: ricordiamo che ha sfiduciato e non esonerato Clotet e che ha sotto contratto Aglietti (ma non vorrebbe richiamarlo). Il Benevento ha invece scelto Roberto Stellone, brillante protagonista nella scorsa stagione con la Reggina. Un modo per interrompere la clamorosa crisi di risultati della gestione Fabio Cannavaro. Per il momento non è stata presa una decisione dopo l’esonero del direttore sportivo Foggia, possibile una soluzione interna.

