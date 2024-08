Le Normand: “Simeone è un mito, Atletico passo importante per la mia carriera”

l nuovo difensore dell’Atletico Madrid, Robin Le Normand, ha parlato per la prima volta da giocatore biancorosso. Il club ha pubblicato sui propri social alcune dichiarazioni sul suo nuovo acquisto in difesa: “Mi sento molto felice, è un passo molto importante nella mia carriera. Voglio dare il mio contributo per competere per grandi traguardi con questa maglia. Quando inizi a vincere, che sia una Copa del Rey, una Nations League o un Europeo, hai più fame di vincere di più”.

Foto: twitter atletico