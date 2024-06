Le Normand: “Prima dell’Europeo nessuno si fidava di noi, ora sembra che vinceremo a prescindere”

Ai canali ufficiali della Federazione spagnola, il difensore della Spagna Robin Le Normand ha presentato gli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Georgia: “Sappiamo che sarà una partita molto dura. La Nazionale spagnola mi ha permesso di realizzare i miei sogni e di crescere come persona. Sono in Spagna da nove anni, qui sono diventato un calciatore e sono diventato una persona. Qui ho realizzato il mio sogno e sono sempre stato accolto in modo spettacolare.

Non abbiamo ancora subito un goal? Non è frutto solo della linea difensiva, ma di tutto il nostro gruppo.

Le critiche? Non ascoltiamo quello che si dice all’esterno. Prima dell’Europeo nessuno si fidava di noi e ora sembra che vinceremo a prescindere. Dobbiamo essere umili e dare il massimo in campo”.

Foto: Instagram Le Normand