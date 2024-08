Le Normand: “Griezmann e Simeone importanti per la scelta dell’Atletico”

Robin Le Normand, si è presentato all’Atletico Madrid.

Queste le parole in conferenza stampa del giocatore campione d’Europa con la Spagna: “Mi sento molto a mio agio in allenamento, sto diventando più forte, l’allenatore mi chiede di essere forte in difesa ed è su questo che dobbiamo concentrarci. Sono sicuro che i risultati arriveranno. Tre difensori centrali negli schemi di Simeone? È un lusso allenarmi con questo allenatore, è stato una leggenda sia come calciatore che come allenatore, è il posto migliore per continuare a migliorare nella mia carriera. A livello tattico stiamo lavorando e cercherò di dare il mio massimo”.

Sulla scelta dell’Atletico: “Ho avuto molti colloqui con l’allenatore e con Antoine Griezmann. Fin dal primo momento ho notato quella fiducia e questo aiuta molto nella decisione. L’Atlético è sempre stata una squadra difensivamente fra le migliori al mondo. Stiamo lavorando con l’allenatore e dobbiamo continuare su questa linea. Il gruppo è molto forte, c’è un gruppo di grande qualità e un allenatore che ha dimostrato le sue qualità. Dobbiamo mantenere la lucidità e andare partita per partita. Vedremo giorno per giorno dove ci metterà”.

Foto: twitter Atletico