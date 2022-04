Le italiane e l’uso dei giocatori dal vivaio: Genoa prima, in tre a quota zero. Nessuno come il Bilbao

Il CIES ha raccolto i dati sui minuti giocati dai giocatori cresciuti nelle giovanili delle rispettive società. In Italia in vetta c’è il Genoa, con il 23,9%, con ben otto protagonisti. Il podio dei minuti giocati è invece completato con lo Spezia, con 3 calciatori provenienti dal vivaio e il 14,8% dei minuti giocati, gradino basso per il Sassuolo, con 3 giocatori e il 14,6%. Ben tre squadre hanno zero minuti giocati: Venezia, Bologna e Udinese.

A livello di campionato, le cifre vanno da un minimo storico del 4,0% nella Super League greca a un record del 26,0% nella Liga Professional argentina: la Serie A si attesta intorno al 7%. Numeri ottimi in Spagna: Athletic Club: 55,8%, Real Sociedad (43,9%) e Celta Vigo (41,2%).

FOTO: Twitter Azzurri