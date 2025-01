Le Graët: “Addio di Deschamps? Era più o meno previsto. Volevo arrivasse al quarto Mondiale”

Noël Le Graët, ex presidente della Federcalcio francese, ha commentato a RMC Sport la notizia dell’addio di Didier Deschamps alla nazionale, che sarà effettivo dopo il Mondiale del 2026: “Era in qualche modo pianificato. Avevamo prolungato il contratto per quattro anni dopo il Qatar in modo che potesse disputare il suo quarto Mondiale, se lo meritava. Ne ha vinto uno (nel 2018) e ha perso una finale (2022). Sembra una decisione saggia. È il momento giusto oppure no? Non lo so, ma era più o meno previsto”

Foto: Instagram francia