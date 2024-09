Le Douaron, l’attaccante che ha rinunciato alla Champions League per ripartire dalla Serie B

Forse è arrivato il suo momento, probabilmente scenderà in campo sabato 14 settembre contro la Juve Stabia per la sua prima partita con la maglia del Palermo. Jeremy Le Douaron, colpo last minute per 4 milioni di euro del club targato City Football Group, questa estate ha fatto una scelta controcorrente: ha rinunciato alla possibilità di giocare per la prima volta in carriera la Champions League e ha deciso di ripartire dalla Serie B. Il giocatore francese fino a pochi anni fa giocava ancora a livello dilettantistico, tanto da essere costretto a lavorare in un supermercato. Dopo essere stato scartato dal Guingamp a 17 anni, Le Douaron appena maggiorenne riparte dal Brochin ma nel frattempo trova un posto sicuro per guadagnarsi da vivere. Nella stagione 2019/20 il Brochin vince il campionato, trascinato proprio da Le Douaron che segna 8 goal in 17 partite. L’attaccante attira finalmente le attenzioni dei club di Ligue 1 e, alla fine, a spuntarla è il Brest. L’anno scorso ha segnato solo quattro gol (una segnata a Donnarumma contro il PSG) ma Le Douaron ha giocato quasi sempre, contribuendo alla storica qualificazione del Brest in Champions League. Poi la scelta che lascia tutti senza parole: decide di accettare l’offerta del Palermo e di ricominciare dalla Serie B. E chissà che non si renda protagonista della tanto ambita risalita nel massimo campionato italiano, cosa che tutti i tifosi palermitani aspettano ormai da anni.

Foto: instagram Le Douaron