Le designazioni arbitrali per le semifinali di Coppa Italia: Mariani per Inter-Milan, Juve-Fiorentina a Doveri

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì e mercoledì. Scelto Mariani, lo stesso direttore di gara dell’andata, per il derby tra Inter e Milan; a Doveri, invece, Juventus-Fiorentina.

INTER–MILAN – Martedì 19/04 h. 21.00

MARIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO

JUVENTUS-FIORENTINA – Mercoledì 20/04 h. 21.00

DOVERI

PERETTI – BRESMES

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: MELI

FOTO: Sito Serie A