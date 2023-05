Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la finale di Coppa Italia: multe per Inter e Fiorentina. Squalificato Quarta

Il Giudice Sportivo si è espresso dopo la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Multe a entrambe le società: 10.000 euro per la Fiorentina per “lancio di numerose bottigliette, bengala e petardi, uno dei quali, esploso in prossimità di un vigile del fuoco, procurava un leggero e momentaneo stordimento. 2.000 euro per l’Inter per lancio di alcune bottigliette di plastica Squalificato per un turno invece il viola Lucas Martinez Quarta: era in diffida e ha ricevuto un cartellino giallo”.

Foto: Instagram Serie A