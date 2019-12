Le big sulle tracce di Lemar, ma l’Atletico lo blinda: “Dimostrerà qui il suo grande talento”

Thomas Lemar è uno dei nomi caldi in vista dell’imminente mercato di gennaio. Le big di Premier, ma anche alcuni club francesi (su tutti il Lione, che nelle scorse settimane ha mosso passi importanti) sono sulle tracce del 24enne esterno offensivo dell‘Atletico Madrid. Un’operazione, comunque, che non si preannuncia affatto semplice considerato che i Colchoneros chiedono circa 70 milioni di euro per liberare il classe ’95. Ma non è tutto, intervistato da As, il presidente dell’Atletico Enrique Cerezo ha parlato così del mercato di gennaio: “Lemar? Ha la fiducia di tutti noi. Per alcuni calciatori è più difficile adattarsi rispetto ad altri. Lemar è un grande talento, ha qualità e lo dimostrerà”. Parole che sembrano spegnere i recenti rumors circa una possibile partenza del francese.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid