Le big d’Europa su Cherki: il gioiello del Lione piace a Real, Barcellona e Liverpool

Nella conferenza stampa di ieri, il presidente del Lione John Textor ha gettato un’ombra sul futuro di Rayan Cherki: “Se rimarrà a gennaio? Dovrebbe restare, ma sarà una sua scelta, come sempre nel calcio”. Una risposta agrodolce, che non conferma ne smentisce la posizione del fuoriclasse francese. Il club, date le disastrose condizioni dei bilanci e il fortissimo rischio di retrocessione nel caso in cui non venissero messi in regola entro il termine della stagione, sarà costretta a delle cessioni già a gennaio, come ammesso dallo stesso patron americano. Proprio per questo, Cherki è divenuto l’oggetto del desiderio di molte big europee, almeno secondo quando riportato da alcuni media spagnoli. Real Madrid, Barcellona (anche lei coinvolta in delicate situazioni relative ai bilanci) e Liverpool sarebbero interessate al calciatore. Soprattutto gli inglesi, nel caso in cui Salah dovesse andar via, punteranno con decisione sul classe 2003. Il Lione al momento deve rientrare di più di 100 milioni di euro nei prossimi mesi, e l’indiziato principale alla cessione pare essere proprio il talento dell’Under 21 francese.

Foto: X Lione