Le aperture spagnole: “Villarreal in finale di Europa League, il calcio te lo doveva”

“Il calcio te lo doveva”, è il titolo d’apertura di Marca che sottolinea l’ottimo rendimento della squadra allenata da Emery che, dopo il pareggio di ieri contro l’Arsenal, si è qualificata alla finale di Europa League. “Finalista europeo 15 anni dopo il calcio di rigore di Riquelme. Gli uomini di Emery resistono all’assalto dell’Arsenal senza grandi sforzi. Il Manchester United li attende in finale a Danzica il prossimo 26 maggio”.

I giornali catalani si soffermano sul Barcellona. Il Mundo Deportivo dedica la prima pagina alla gara di domani dei blaugrana contro l’Atletico Madrid. “Duello morboso”

Poi ampio spazio ai giocatori: “Griezmann e Suarez si scontrano con le loro ex squadre e potrebbero essere decisivi per determinare la vittoria de LaLiga. Il francese, in grande forma, quest’anno ha segnato 14 gol e 10 assist, mentre l’uruguaiano affronterà per la prima volta i blaugrana”.

Sport, invece, titola così: “A Montjuic!”. Poi racconta: “Il presidente del Barcellona Laporta ieri ha incontrato il sindaco della città catalana per parlare della possibilità di giocare le partite casalinghe del Barça presso lo stadio Lluís Companys, più noto come Montjuic dal nome della collina che lo ospita, mentre i blaugrana effettueranno i lavori di ammodernamento del Camp Nou e dell’area circostante”.