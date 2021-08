Le aperture spagnole: “Riparte La Liga. Ma non c’è Messi”

La Liga spagnola ripartirà stasera, e per la prima volta dopo 17 anni non ci sarà Leo Messi. E’ questo il titolo sul quale hanno aperto i principali quotidiani spagnoli stamane.

AS

“La nuova galassia” – LaLiga comincia la stagione dopo gli addii pesanti di Ramos e Messi e con i club che hanno speso solo 127 milioni di euro, un terzo rispetto all’estate scorsa. De Paul, Alaba e Depay sono gli acquisti principali. Stasera si riparte da Valencia-Getafe.

Marca

“Inizia una nuova Liga” – Valencia-Getafe apre il primo campionato spaznolo senza Messi e con 2100 milioni di euro in più per i club tranne che per Real, Barça e Atletico. LaLiga inizia con il pubblico al 40%.

Mundo Deportivo

“C’è futuro” – il riferimento è ai giovani della masia del Barcellona, con Pedri e Demir pronti a cercare spazio nel corso della stagione agli ordini di Koeman. Pedri, nonostante le tantissime partite, è già pronto per ripartire come titolare alla prima giornata contro la Real Sociedad.

Sport

“Nuovo Barça” – Koeman deve costruire un nuovo progetto tecnico senza Messi per continuare a lottare per i titoli. L’allenatore avrebbe bisogno di un centrocampista e di un attaccante ma non riceverà altri acquisti entro la fine del mercato.

Foto: apertura Marca