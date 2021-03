Le aperture spagnole, Marca: “Tutto per LaLiga”; AS: “Funerale a Londra”

Con il 2-0 subito in casa del Chelsea è terminato il cammino europeo dell’Atletico Madrid di Simeone, a cui resta ora solo la Liga. L”eliminazione dalla Champions dei colchoneros e l’insediamento ufficiale di Laporta come Presidente del Barcellona sono i due temi con i quali aprono i maggiori quotidiani sportivi spagnoli.

Marca titola: “Tutto per LaLiga“, sottolineando che dopo l’uscita dalla Champions, l’Atletico dovrà concentrarsi sulla corsa per la conquista del titolo nazionale.

“Funerale a Londra” è, invece, il titolo di As che scrive: “Un Chelsea molto superiore non dà alcuna possibilità all’Atletico Madrid di rimontare e passare il turno degli ottavi di finale. Segnano Ziyech ed Emerson, Savic espulso. Simeone però non ha dubbi: “È la miglior partita di Joao Felix da quando è arrivato“.

Sport e Mundo Deportivo, invece, incentrano la loro attenzione sull’insediamento ufficiale di Laporta come Presidente del Barcellona. Sport titola: “Illusione!” e riporta il discorso del numero uno blaugrana: “La priorità è che il Barcellona sia ancora una volta un club economicamente sostenibile e abbiamo un piano per raggiungerlo. Quest’anno dobbiamo puntare alla Coppa e alla Liga. Ronald sa che ha la fiducia di questo consiglio di direttori. Sono qua per convincere Leo a restare. Lo tengo in grande stima e il Barça lo ama moltissimo“.

“Laporta Presidente” è l’apertura di Mundo Deportivo.

Foto: As