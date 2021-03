Le aperture spagnole, Marca: “Benzema marca il cammino”; Sport: “All’assalto de LaLiga”

“Benzema marca il cammino” è il titolo d’apertura di Marca che sottolinea l’ottimo rendimento del Real Madrid che, dopo la vittoria in Champions contro l’Atalanta, vince anche in Liga sul campo del Celta Vigo, e di Benzema, autore di un’altra prestazione super: doppietta e assist per il francese.

Sulla stessa falsa riga anche As che titola: “Insaziabile Benzema“.

“All’assalto de LaLiga” e “La prova del nove” titolano, invece, Sport e Mundo Deportivo, ricordando l’impegno di questa sera del Barcellona contro il Real Sociedad, in cui Messi e compagni dovranno dimostrare di avere la giusta continuità per contendere la Liga ad Atletico e Real.