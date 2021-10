Le aperture spagnole: “Koeman esonerato. Xavi il sostituto”

La notizia della tarda serata di ieri è l’esonero di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona. Il tecnico olandese è stato silurato dopo la sconfitta con il Rayo Vallecano, a segno Falcao.

AS titola: “Esonerato”, con la foto in prima pagina dell’ormai ex tecnico del Barça. Si fa poi il nome del possibile sostituto che è Xavi.

El Mundo Deportivo scrive: “Xavi per Koeman”. Con le foto dei due tecnici in prima pagina.

Marca scrive: “Il Rayo fulmina Koeman”. Il Barcellona pronto a ripartire con Xavi.

Insomma, in casa Barça è pronta una nuova era, dopo quella fallimentare di Koeman.

Foto: Apertura AS