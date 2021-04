Le aperture spagnole: “Guerra totale” e “Il calcio si spacca”

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. La nascita della Super Lega tiene indubbiamente banco nelle aperture delle testate iberiche.

AS

“Il calcio si spacca”

AS apre con un titolo che rende l’idea della rottura nel mondo del calcio tra le big partecipanti alla Super e quelle escluse. intanto la Uefa ha presentato il nuovo formato della Champions, con l’appoggio delle leghe nazionali e di club come PSG e Bayern Monaco.

Sport

“Guerra totale”

Anche Sport, apre evidenziando la guerra scaturita dalla creazione della Super Lega. Dodici club, con Barcellona e Madrid al timone, si uniscono per creare una competizione europea che fa esplodere la Champions League. L’accordo significherebbe uno spettacolare balzo economico per i prossimi anni e un torneo chiuso che garantirebbe la redditività futura. La Uefa presenta il nuovo format della Champions League, con il supporto di campionati nazionali e club come il PSG o il Bayern. Ci sono già minacce di sanzione per i “ribelli” e per i giocatori che accettano di giocare nella nuova Superlega Europea.

