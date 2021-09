Le aperture spagnole: “Destino segnato per Koeman, umiliazione Barça”

Le aperture dei quotidiani spagnoli e catalani seguono la stessa linea, ovvero raccontano di un esonero che appare scontato e soltanto una questione di ore per Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona dopo il pesante ko contro il Benfica.

In particolare vi mostriamo la copertina di L’Esportiu, giornale catalano, che apre così: “Destino segnato, umiliazione europea per il Barça”.

Foto: Twitter L’Esportiu