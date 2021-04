Le aperture portoghesi: “Ricercata la sporca dozzina” e ” Benfica tentato dalla Super Lega”

All’indomani della creazione della Super Lega, così titolano i maggiori quotidiani sportivi portoghesi nella rassegna odierna.

A Bola

“Wanted: la sporca dozzina”

Apre così A Bola, che come molte altre testate si schiera contro la nuova competizione. Il mondo del calcio, e non solo, unito sempre più contro i club che hanno creato la Superlega. I grandi club portoghesi mostrano solidarietà al fianco dell’UEFA e si fa largo la un’ ipotesi di ripescaggio del Porto in Champions League in caso di esclusione delle big già dalla Champions in corso.

Record

“Benfica tentato dalla Super Lega”

Indiscrezioni anche sulla partecipazione del Benfica alla Super Lega. Qualora dovessero continuare a rimanere le ferme posizioni contrariate di Psg, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, potrebbe infatti aprirsi la strada per il Benfica tra i 15 fondatori della Super Lega. Ecco perché la dirigenza delle aquile inizia a pensarci.

Foto: A bola e Record 20-04-21